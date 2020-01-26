كأس “الكاف” – الحسنية وبركان يبحثان عن التأهل لدور الربع من خارج الديار

يبحث فريقا حسنية أكادير ونهضة بركان، سفيرا الكرة المغربية في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، عن العودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار، اليوم الأحد، وذلك من أجل ضمان التأهل لدور الربع، قبل انتظار الجولة الأخيرة.

ويحل الحسنية، اليوم على الساعة الخامسة عصرا، ضيفا ثقيلا على إنييمبا النيجيري، واحد من أقوى الأندية في هذه المجموعة، وطموح الفريق السوسي الأول هو العودة بنتيجة التعادل، تضمن له بشكل رسمي التأهل لدور الربع.

ويحتل الحسنية المركز الأول في هذه المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن إنييمبا، ونقطة وحيدة اليوم تضمن له العبور رسميا، دون انتظار مباراته الأخيرة، التي سيستضيف فيها بارادو الجزائري.

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ومن نيجيريا إلى بنين، حيث يحل ممثل الكرة المغربية الآخر، نهضة بركان، ضيفا ثقيلا على نادي إساي البنيني، في المباراة التي ستنطلق على الساعة الثانية ظهرا، وطموح الفريق البرتقالي هو العودة بفوز يقربه بشكل كبير من بلوغ الدور الموالي.

ويحتاج الفريق البركاني للانتصار في هذه المواجهة، مع هزيمة زاناكو الزامبي أمام موتيما بيمبي الكونغولي، من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي للدور الموالي.

ويحتل بركان صدارة هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف موتيما بيمبي 7 نقاط، وزاناكو الزامبي بـ6 نقاط، بينما يتذيل إساي الترتيب برصيد نقطة وحيدة.