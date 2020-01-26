مغنية الراب “بسيو كوين” تخضع لعملية جراحية “ضرورية” بعد الاعتداء عليها

خضعت مغنية الراب “بسيكو كوين”، أول أمس الجمعة، لعملية جراحية على مستوى الأنف، بعد الاعتداء، الذي تعرضت له، أخيرا، في مدينة الصخيرات من شخص تحرش بها.
وبعد أن كانت قد شاركت تفاصيل الاعتداء عليها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، نشرت كوثر، الملقبة ببسيكو كوين، صورة من المستشفى، إثر خضوعها للعملية، التي كانت ضرورية ، من أجل استعادة شكل أنفها، بعدما تضرر نتيجة الاعتداء عليها.
وعلقت كوثر على الصور بعبارة الحمد لله، في إشارة إلى أن العملية مرت بسلام، فيما ستخضع في الفترة المقبلة للراحة، لتتمكن من استعادة كامل عافيتها.
وتعرضت كوثر، أخيرا، في سوق عمومي بمدينة الصخيرات، للتحرش من طرف أحد الأشخاص، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء من طرف الشخص ذاته، ما نتج عنه إصابتها على مستوى أنفها، ليتحول الموضوع إلى حملة تضامنية على مواقع التواصل، لتنديد بالعنف ضد النساء.
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