طنجة.. مصرع شخص فقد توازنه وسقط داخل فراغ مصعد

توفي شخص، مساء أمس السبت، في طنجة، بعدما فقد توازنه داخل فراغ مصعد عمارة قيد التشييد في حي أهلا.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الراحل في عقده الرابع، وينحدر من مدينة صفرو، وسقط في فراغ مصعد عمارة من دون أن ينتبه إليه زملاؤه في الورشة، إذ ظلوا يبحثون عنه لساعات، قبل أن يعثروا عليه جثة هامدة.
ونقلت سيارة الإسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات “دوق دي طوفار”، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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