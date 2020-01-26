ماراطون مراكش.. سيطرة مغربية على سباقي الماراطون ونصف الماراطون

فاز العداء المغربي هشام لقواحي، بماراطون مراكش الدولي، الذي أقيم صباح اليوم الأحد بالمدينة الحمراء.
وحقق لقواحي توفيت ساعانان، 6 دقائق و22 ثانية، متقدما بذلك على كل من الكيني جاكوب كانداكور، والإثيوبي فيليكي واندوسر.
وعرف سباق نصف الماراطون، تتويجا مغربيا ٱخرا، بعد أن دخل محمد رضى العربي أولا، محققا رقم ساعة واحدة، دقيقة واحدة و17 ثانية.
وعرف بوديوم نصف الماراثون اكتساحا مغربيا، إذ حل عمر أيت شيتاشن في المركز الثاني ومحمد الجناتي في المركز الثالث.
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