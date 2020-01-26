الدارالبيضاء.. حريق مهول في مستودع الحافلات – التفاصيل

اندلع حريق، ليلة أمس السبت، في مستودع للحافلات الخاصة، في شارع محمد السادس، بمدينة الدارالبيضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النيران التهمت عددا من الحافلات، التي كانت داخل المستودع المذكور، ما تسبب في خسائر مادية مهمة.
واستنفر الحادث السلطات، التي حضرت إلى عين المكان، وتمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق، الذي تسبب في حالة من الهلع وسط المواطنين.
يذكر أن أسباب الحادث لاتزال مجهولة إلى حدود الآن.
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