شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:00 مساءً, 26 يناير 2020 م المناطق - الرياض أقر الرئيس شي جينبينج اليوم أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصا “يتسارع” ويضع الصين في “وضع خطير”، داعيا إلى تعزيز سلطة النظام الشيوعي.

أصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين وشخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.