شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل رابع حالة إصابة بـ«كورونا» في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
كشفت وزارة الصحة في اليابان ، عن تسجيل رابع حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا الذي ظهر في الصين.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الحالة لشخص مقيم في مدينة ووهان الصينية في الأربعينات من عمره وأنه وصل إلى اليابان يوم 22 يناير كانون الثاني لقضاء عطلة.
وأضافت أن الرجل نقل إلى مستشفى في مقاطعة آيتشي بوسط اليابان وأثبتت الفحوص إصابته بالفيروس.
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