مقتل 15 شرطيا في هجوم على معسكر بوسط مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 19 شرطيا، الأحد، في هجوم على معسكر بوسط مالي غرب أفريقيا، وأصيب 5 آخرون في أحدث أعمال العنف في البلد الذي تمزقه الحروب.

ولم تعلن أي جهة على الفور تبنيها للعمل الإرهابي، كما لم تقدم السلطات المالية مزيدا من التفاصيل بشأن الهجوم.

والخميس، أعلنت الحكومة المالية أن هجوما ليليا أدى إلى مقتل 7 جنود وجرح العديد غيرهم.

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وقال مسؤول أمني طلب عدم كشف هويته إن الهجوم استمر عدة ساعات تمكن فيه المهاجمون من السيطرة على موقع الجنود، قبل استعادته بعد وصول تعزيزات.

وقتل أكثر من 140 جنديا ماليا في هجمات للإرهابيين بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.

ويشهد شمال مالي تمردا منذ عام 2012 أسهم في تأجيج النزاعات التي امتدت إلى وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.