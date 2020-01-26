تهوين ترامب من إصابات جنوده بالعراق يثير غضب "قدامى المحاربين"

أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هون فيها من إصابات جنوده في قصف إيراني بالعراق مطلع الشهر الجاري، غضب قدامى المحاربين في بلاده.



وطالبت جمعية قدامى محاربي الحروب الخارجية الأمريكية (منظمة بارزة تدافع عن حقوق الجنود)، ترامب بالاعتذار عن التصريحات التي قلل فيها من إصابات الدماغ التي تعرض لها مؤخرا أكثر من 30 جنديا أمريكيا في العراق.

وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن الجمعية انضمت إلى كثير من منظمات المحاربين القدامى الأمريكية الأخرى، في انتقاد تصريحات ترامب قائلة إنها تظهر عدم فهمه للإصابات وما تواجهه القوات الأمريكية في الصراعات الخارجية.

وقال وليام دوك شميتز، مدير منظمة قدامى محاربي الحروب الخارجية، في بيان: "قدامى المحاربين في الحروب الخارجية لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ذلك. إصابات المخ التي تعرض لها الجنود خطيرة ولا يمكن الاستخفاف بها".

وأضاف: "تتوقع جمعية قدامى محاربي الحروب الخارجية أن يتوجه الرئيس باعتذار لجنودنا من الرجال والنساء على تصريحاته المضللة".

وطالبت المنظمة ترامب والبيت الأبيض بالانضمام إلى جهودها في تثقيف الأميركيين بالمخاطر التي يواجهها الجنود في الأوقات العصيبة.

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وأصيب أكثر من 30 جنديا أمريكيا جراء قصف استهدف قاعدتين لقوات التحالف الدولي في العراق، في غارة شنتها إيران ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقتل سليماني في غارة أمريكية استهدفت موكبه في العراق مطلع الشهر الجاري.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن إصابات في صفوف قواتها عقب الهجوم، لكنها اعترفت لاحقا بعلاج جنود لها بالعراق عانوا من أعراض ارتجاج.

وقال ترامب عقب يوم من القصف الإيراني: "الوضع حتى الآن جيد للغاية. يسرني أن أبلغكم أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون في غاية الامتنان والسعادة. لم يصب أي أميركي في هجوم الليلة الماضية."

وفي وقت لاحق، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يتلق معلومات بشأن الإصابات "إلا بعد عدة أيام". كما قلل من حدة خطورة هذه الإصابات، قائلاً: "سمعت أن لديهم صداعا. وبضعة أشياء أخرى. ولكني أقول، إنها ليست خطيرة للغاية".

وأضاف: "أنا لا أعتبرها إصابات خطيرة للغاية مقارنة بالإصابات الأخرى التي رأيتها. لقد رأيت أشخاصاً فقدوا أرجلهم وأذرعهم".

وتم تشخيص إصابات 8 جنود بأنها خطرة وتستلزم نقلهم للولايات المتحدة.

وقال جيريمي بتلر، الرئيس التنفيذي لجمعية قدامى المحاربين في العراق وأفغانستان، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الجارديان: "إن تصريحات الرئيس تُظهر عدم فهم إصابات الارتجاج وإصابات المخ وما يواجهه جنودنا في النزاعات الخارجية.