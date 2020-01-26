انت الان تتابع #اليابان تسجل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة قولها إن اليابان سجلت اليوم الأحد رابع حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا الذي ظهر في الصين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن الحالة لشخص مقيم في مدينة ووهان الصينية في الأربعينات من عمره وأنه وصل إلى اليابان يوم 22 يناير كانون الثاني لقضاء عطلة. وأضافت أن الرجل نقل إلى مستشفى في مقاطعة آيتشي بوسط اليابان وأثبتت الفحوص إصابته بالفيروس.