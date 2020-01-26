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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تشكل فرق عمل طبية بالمطارات لفحص القادمين من الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
الخليج 365_وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد، تشكيل فريق استقبال طبي في مطار رواسي شارل ديجول لرعاية المسافرين وفحص القادمين من الصين لتفشي فيروس "كورونا" القاتل.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم أن فريق الاستقبال الطبي في المطار سيفحص المسافرين القادمين من الصين إلى فرنسا والذين تظهر عليهم أعراض عدوى فيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت مساء الجمعة الماضية تسجيل ثالث إصابة في الأراضي الفرنسية بفيروس كورونا المستجد الذي كان ظهر في الصين وأكدت فرنسا أن المريضين الأول والثالث نقلا إلى مستشفى في باريس، أما الثاني فيخضع للعلاج في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد، وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة لعزلهم.
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