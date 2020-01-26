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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تستأنف تدريب الجنود العراقيين في شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
استأنف الجيش الألماني، اليوم الأحد، تدريب الجنود العراقيين في شمال العراق، وذلك بعد توقف نحو ثلاثة أسابيع، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، جراء ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن الجيش الألماني، أن قائد العملية الدولية لمحاربة تنظيم "داعش" رفع التعليق، مضيفا أن برلين استأنفت التدريب في أربيل صباح اليوم بالاشتراك مع شركائها.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مهمة التدريب وسط العراق ما زالت معلقة، فيما لم يرد أي تصريح على الفور بشأن ما إذا كان سيتم استئنافها أو متى سيحدث ذلك.
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