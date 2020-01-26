سائق يدهس طفلة صغيرة بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365_وكالات

تداول مغردون سعوديون، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة دهس سيارة لطفلة صغيرة في أحد الأحياء بالمملكة ومحاولة سائقها الفرار.



ويظهر في الفيديو المؤثر، الذي تم تداوله عبر موقع ”تويتر“؛ سيارة تسير في طريق فرعي بين المنازل وبسرعة بطيئة، لكن سائقها لم يلحظ الطفلة الصغيرة التي ركضت باتجاه سيارته وقام بدهسها.

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وبعدما شعر السائق بفعلته، توقف مباشرة، وقام بسحب الطفلة من تحت السيارة، ووضعها على جانب الطريق، ليصعد سيارته محاولا الفرار، قبل أن تصادفه سيارة أخرى وتغلق الطريق أمامه، ويتجه سائقها نحو الطفلة لمعرفة مصيرها.

ولم يتضح مصير الطفلة، ولا تاريخ وقوع الحادث أو مكانه، لكن مغردين سعوديين يقولون إنه وقع في المملكة.

وأثار الحادث ردود فعل غاضبة بين المغردين السعوديين من طريقة تصرف السائق الذي لم يكترث لفعلته وحاول الفرار من موقع الحادث دون إسعاف الطفلة التي لا يبدو أن عمرها يتجاوز ثلاث سنوات.

ولم يصدر بيان رسمي حول الحادث حتى الساعة، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.