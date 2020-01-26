الكويت.. التحقيق مع متورطين في قضية طائرات ”يوروفايتر“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

أحال النائب العام في الكويت، اليوم الأحد، بلاغاً يتعلق بصفقة طائرات اليوروفايتر الحربية إلى لجنة التحقيق مع الوزراء، على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بهذه الصفقة اتُهم فيها قياديون بارزون بوزارة الدفاع بينهم وزير سابق.

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وتمت إحالة البلاغ بعد تقديمه من قبل وزير الدفاع أحمد المنصور بشأن التجاوزات المتعلقة بهذه الصفقة التي تم إبرامها منذ نحو أربعة أعوام، والحديث عن تورط عدد من القياديين في التجاوزات بينهم وزير سابق ومسؤولون حاليون ومتقاعدون من العمل في الوزارة، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأشارت تقارير سابقة إلى ان أبرز ما جاء في البلاغ ”اتهام بعض المسؤولين بالاستفادة من مناصبهم من دون وجه حق وتعمدهم تضخيم مبالغ عقود التسليح للاستفادة من الأموال المصروفة من الدولة لهذا الشأن، فضلاً عن تجاوز الصلاحيات المنوطة بهم وعدم الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة ما ألحق أضراراً كبيرة بالمال العام“.

ويعود تاريخ الصفقة إلى شهر أيلول/ سبتمبر 2015، حيث وقعت الكويت وإيطاليا مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة يوروفايتر في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.