بدء محاكمة 3 متهمين بطعن سياح جرش بالأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365_وكالات

بدأت في الأردن، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بقضية طعن سياح في مدينة جرش الأثرية وقعت يوم السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وتلت محكمة أمن الدولة، لائحة الاتهام بحق الأشخاص الثلاثة، ووجهت للمتهم الأول تهمة ”جناية القيام بأعمال إرهابية“، و“التدخل بالقيام بأعمال إرهابية“ للمتهم الثاني.

Advertisements

كما وجهت للمتهمين الأول والثاني، تهم ”المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش)، والترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش)“، فيما وجهت للمتهم الثالث تهمة ”الترويج لأفكار جماعة داعش الإرهابية“، وفق ما ذكرت قناة ”المملكة“ الحكومية.

وأشارت القناة إلى أن ”المتهمين نفوا أمام المحكمة التهم المسندة إليهم“، وقالوا إنهم ”غير مذنبين“.

ورفعت محكمة أمن الدولة، أولى جلسات النظر في قضية طعن سياح في جرش، التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. إلى الأحد المقبل.

وكان 8 أشخاص هم 4 سياح و4 مواطنين، أصيبوا إثر هجوم بسكين نفذه شاب داخل موقع زوار مدينة جرش الأثرية ( 51 كم شمال عمان) صبيحة يوم السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأعلنت الحكومة الأردنية وقتها، أن السياح المصابين، هم: 3 مكسيكيين وسويسري.