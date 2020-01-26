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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا: لا إصابات مؤكدة بـ«كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
الخليج 365_وكالات
قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن بلادها تدرس جميع الخيارات لمساعدة البريطانيين الذين يتواجدون في الصين في الوقت الراهن، وذلك في أعقاب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وأضافت باتيل، في تصريحات خاصة أدلت بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، أنه لا توجد حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في بريطانيا، في الوقت الحاضر.
وفي سياق متصل، يواصل مسئولو الصحة تعقب حوالي ألفي شخص سافروا مؤخرا إلى بريطانيا، قادمين من مدينة "ووهان" الصينية التي تفشى بها الفيروس.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس"، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".
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