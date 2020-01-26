الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

سيطر الجيش الليبي، اليوم الأحد، على مواقع جديدة غرب مدينة سرت، خلال تقدمه الذي أجبر العناصر المسلحة على الفرار من تلك المناطق.

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وقالت غرفة عمليات سرت الكبرى إن ”قوات الجيش أحكمت سيطرتها على عدة بلدات واقعة على الطريق بين سرت وتاورغاء منها قرية زمزم وصولا إلى بلدة أبوقرين“.

وأضافت الغرفة عبر صفحتها بـ“فيسبوك“ أن ”قوات الجيش أجبرت مسلحي مصراتة المسنودين بعدد من المرتزقة على الفرار من بلدة بوقرين“، مشيرة إلى أن ”قوات الجيش تمكنت من السيطرة على عدة آليات عسكرية تابعة للمليشيات وكذلك أسر عدة أفراد ”.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة أبوقرين تقع على بعد 118 كم شرق مصراتة، وعلى بعد 138 كم غرب سرت، وتقع كذلك على نقطة تقاطع الطريق الساحلي، مع طريق فزان في الجنوب الليبي.