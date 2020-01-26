الجيش السورى يدمر مستودع ذخيرة للتنظيمات الإرهابية غرب حلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

دمرت وحدات من الجيش السورى، اليوم الأحد، مستودع ذخيرة بريف حلب الغربى خلال العمليات العسكرية، التى ينفذها ضد مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب وفى عدد من القرى والبلدات بريفها الغربى والجنوبى الغربي، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش نفذت ضربات دقيقة ومكثفة طالت تحصينات وأوكار الإرهابيين فى قرية بشقاتين فى ناحية دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى تدمير مستودع كبير للذخيرة أنشأته التنظيمات الإرهابية ضمن معمل النشاء فى القرية. وكانت وحدات الجيش السورى، نفذت أمس، استهدافات واسعة، ووجهت ضربات مركزة بسلاحى المدفعية والصواريخ، ضد أوكار المجموعات الإرهابية فى كفر حمرة والراشدين والمنصورة وخان العسل ومحيط كفر ناها غرب حلب؛ ردا على خروقات التنظيمات واعتداءاتها على الأحياء الآمنة فى حلب، ما أدى إلى انهيارات واسعة فى صفوفهم على طول الخط الممتد من جمعية الزهراء وصولا إلى مناطق الراشدين غرب حلب. و من جهته، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السورى حققت تقدمًا جديدًا شمال غربى سوريا، وتبعد مئات الأمتار عن مدينة معرة النعمان الاستراتيجية (ثانى أكبر مدن محافظة إدلب)، وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن - فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن قوات الجيش السورى سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على سبع بلدات رئيسية فى محيط مدينة معرة النعمان، موضحًا أن قوات الجيش وصلت مشارف المدينة، وباتت تبعد عنها مئات الأمتار فقط، كما قطعت جزءًا من الطريق الدولى الذى يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق. وفى غضون ذلك، تخوض قوات الجيش السورى اشتباكات عنيفة فى مواجهة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) والفصائل الأخرى غرب مدينة حلب، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة على الجبهتين، يرافقها قصف جوى روسى وسوري؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين.

