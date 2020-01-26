وزير الصحة السعودى: لم نسجل أى إصابة بفيروس كورونا وإجراءات مشددة لمنع وصوله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365_وكالات

أكد وزير الصحة السعودى، أن المملكة لم تسجّل أى حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، متابعا: "نُطبق إجراءات احترازية ووقائية مشدّدة لمنع وصوله للبلاد"، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام، وفى هذا السياق، أعلنت السلطات فى الصين اليوم الأحد، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشى فى البلاد، والذى أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.



كانت مدينة شانتو الساحلية، قالت إنها ستحظر دخول السيارات والسفن والأشخاص المدينة، ابتداء من يوم 27 يناير للمساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا الذى تفشى فى مدينة ووهان فى نهاية 2019.

Advertisements

وقالت شانتو أيضا إنها ستعلق عمل الحافلات وسيارات الأجرة والعبارات ابتداء من الساعة الثانية مساء اليوم الأحد، وتقع شانتو على بعد أكثر من 800 كيلومتر من مدينة ووهان بوسط الصين.

وفيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إنها ستنقل موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة، وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة، لمغادرة بؤرة تفشى فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة فى بيان عبر البريد الإلكترونى، إنه سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان فى 28 يناير متجهة إلى سان فرانسيسكو.

وأضاف البيان، أنه سيتم إعطاء أولوية للأفراد العاديين المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا.