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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «كورونا» يجبر تايوان على وقف تأشيرات الصينيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
الخليج 365_متابعات
علّقت تايوان طلب المواطنين الصينيين فى الحصول على تأشيرات "بصفة مؤقتة" بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في تايوان- في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد- أنه تقرر منع المواطنين الصينيين من مقاطعة (هوبي) من دخول البلاد، بينما يتم تعليق طلبات التأشيرة الخاصة بالمواطنين الصينيين من المقاطعات الصينية الأخرى لأغراض اجتماعية ومهنية وسياحية ولإجراء فحوصات طبية في مجال جراحات التجميل، وذلك بشكل مؤقت.
وكانت حكومة تايوان قد حذرت مواطنيها من السفر إلى مدينة (ووهان) الصينية حيث تفشى بها فيروس كورونا.
يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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