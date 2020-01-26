«كورونا» يجبر تايوان على وقف تأشيرات الصينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365_متابعات

علّقت تايوان طلب المواطنين الصينيين فى الحصول على تأشيرات "بصفة مؤقتة" بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في تايوان- في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد- أنه تقرر منع المواطنين الصينيين من مقاطعة (هوبي) من دخول البلاد، بينما يتم تعليق طلبات التأشيرة الخاصة بالمواطنين الصينيين من المقاطعات الصينية الأخرى لأغراض اجتماعية ومهنية وسياحية ولإجراء فحوصات طبية في مجال جراحات التجميل، وذلك بشكل مؤقت.

وكانت حكومة تايوان قد حذرت مواطنيها من السفر إلى مدينة (ووهان) الصينية حيث تفشى بها فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).