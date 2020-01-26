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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
قال مسؤولون بقطاع الصحة، إن مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا شهدت تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الصحة بالمقاطعة في بيان، أن الحالة لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية وهو في حالة جيدة في العزل الصحي بالمستشفى.
وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض غالبيتهم العظمى في الصين التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس.
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