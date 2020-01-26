وفاة وفقدان 47 شخصاً جراء العاصفة العاتية جنوب شرق البرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات:

أعلنت وسائل إعلام عن حصيلة الضحايا جراء العاصفة العاتية في البرازيل.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 17 آخرون، جراء العاصفة العاتية التي تضرب جنوب شرق البرازيل منذ الخميس، مصحوبة بأمطار غزيرة.

وأعلن جهاز الدفاع المدني أن نحو أكثر من 3500 شخص نزحوا جراء انزلاقات التربة وانهيار المنازل.

وبثت محطات تلفزة محلية مشاهد انزلاقات أرضية ومنازل غمرتها سيول وأشجار وأعمدة كهرباء اقتلعتها وحول جارفة.

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كذلك أدت العاصفة إلى أضرار في ولايتي الريو وإيسبيريتو سانتو المجاورتين.

والجمعة لقي طفلان وبالغان مصرعهم جراء انهيار منزلين في إيبيريتي.

ولقي شخصان آخران مصرعهما في انهيار منزلين في حي فيلا بيرنارديتي في بيلو هوريزونتي، عاصمة ميناس جيرايس، فيما لقي 4 أشخاص مصرعهم في بيلو هوريزونتي، وشخص في كونتاجيم.

وأعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية تسجيل أكبر نسبة متساقطات خلال 24 ساعة منذ 110 أعوام، إذ سجل بين الساعة التاسعة من صباح الخميس حتى الساعة نفسها من صباح الجمعة تساقط 171,8 ملم من الأمطار في بيلو هوريزونتي، وهي كمية قياسية.

واستمر السبت هطول الأمطار.

وقبل أسبوع لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية إيسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل.