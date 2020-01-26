أكّد السفير الإيراني في عمان محمد رضا نوري شاهرودي، أنّ "الأزمة في اليمن ليس لها حلّ عسكري، وأنّ الحل الوحيد هو التفاوض، وسلطنة عمان مستعدّة للتوسط في هذا الصدد، لكن على السعودية أن تبدي إرادة جادّة".
ووصف خلال اجتماعه مع السفير الدنماركي في السعودية والسفير غير المقيم في عمان والكويت والبحرين واليمن، اوله موئسبي، العلاقات بين إيران وعمان بأنّها "تتعمّق وتتوسّع باستمرار"، لافتًا إلى أنّ "في موضوع العقوبات الأميركية الجديدة ضدّ إيران، إنّ الحكومة والشعب الإيراني لا يقبلان إملاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران بسلطنة عمان: الحل الوحيد لأزمة اليمن هو التفاوض وعلى السعودية إبداء إرادة جادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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