وزير داخلية تركيا: 678 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ألازيغ وأحضرنا 10 آلاف خيمة إلى المنطقة

كشف وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​، أنّ "678 هزّة ارتداديّة أَعقبت ​زلزال​ ألازيغ الّذي بلغت شدته 6.8 درجات على مقياس "ريختر" يوم الجمعة الماضية".

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في مقر ولاية ألازيغ جنوب شرق ​تركيا​، أنّ "20 هزّة ارتداديّة من إجمالي الهزّات الّتي أعقبت الزلزال الرئيسي، تجاوزت شدّتها 4 درجات"، لافتًا إلى أنّ "من الطبيعي أن يشعر المواطنون بالقلق لاستمرار الهزّات الارتداديّة، وإلى الآن أحضرنا أكثر من 10 آلاف خيمة إلى المنطقة، ونصبنا 6 آلاف و455 خيمة في ولايتي ألازيغ وملاطيا".

وذكر صويلو أنّ "فرق البحث والإنقاذ استطاعت انتشال 45 مواطنًا من تحت الأنقاض"، طالبًا من مواطني بلاده "عدم إرسال أي مساعدات إلى ألازيغ وملاطيا، دون تنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية "أفاد". وأكّد أنّ "وزارته ستجري دراسة حول الأبنية المتضرّرة كافّة من الزلزال، وأنّه سيتم مساعدة أصحابها عبر دفع الأجور الشهريّة للمنازل الّتي سيستأجرونها".

