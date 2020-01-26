مفتي اليمن استنكر التطبيع الخليجي مع إسرائيل: السعودية خنجر غُرس بالأمة الإسلامية

أعرب مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، عن استنكاره "الحركة الدؤوبة للنظام السعودي وبعض الأنظمة الخليجية على مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وركّز في تصريح، على أنّ "التطبيع الخليجي مع العدو وصل إلى حدّ أن يقوم بعض من يسمّون بأنفسهم بالعلماء المسلمين، بالصلاة على أرواح الصهاينة. لقد سعوا بكلّ الطرق للتطبيع مع العدو الغاصب، فنرى المطبّع السعودي في ​القدس​ المحتلة ونرى يهوديًّا في المسجد النبوي".

وشدّد شرف الدين، على أنّ "الآن يظهر للمجتمع الإسلامي أنّ الأنظمة الخليجيّة المطبّعة خائنة للأمة"، موضحًا أنّ "المنافقين المطبّعين يدّعون حبّ الشعب ال​فلسطين​ي، وهم من يبيعون فلسطين والفلسطينيين ومقدّسات فلسطين للعدو". وأكّد أنّ "​السعودية​ هي الخنجر الّذي غُرس في الأمة الإسلامية منذ تأسيسها، فهي من داخل البيت العربي تجهض كلّ حركات ​المقاومة​ ضدّ العدو الإسرائيلي".