شنغهاي الصينية علقت رحلات الحافلات الطويلة على خلفية انتشار فيروس كورونا

أفادت سلطات مدينة ​شنغهاي​ الكبيرة في ​الصين​، بتعليقها الفوري لرحلات الحافلات الطويلة، في إطار الإجراءات المتّخذة للتصدّي لفيروس "كورونا". وكانت قد أعلنت العاصمة الاقتصاديّة للصين الّتي يقطنها 24 مليون نسمة، اليوم الأحد، أوّل وفاة في هذا الفيروس الجديد الّذي قضى حتّى الآن على حياة 56 شخصًا وأصاب نحو ألفي شخص في الصين، الّتي اتّخذت مدنها الشمالية الكبرى مثل بكين وتيانجين وتشيان إجراءات مماثلة.

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