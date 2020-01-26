نائب الرئيس التركي: إرتفاع عدد وفيات زلزال ألازيغ إلى 35 شخصا

أعلن نائب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فؤاد أوقطاي، خلال مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة أجراها إلى مقر رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية "أفاد" في العاصمة أنقرة، أنّ "عدد الوفيات الناجمة عن زلزال ألازيغ شرقي تركيا، ارتفع إلى 35 شخصًا".
واطّلع أوقطاي على آخر المعلومات الواردة من ولاية ألازيغ، إضافة إلى الفعاليّات الّتي تقوم بها "أفاد"، وترحّم على أرواح الضحايا وتمنّى الشفاء للجرحى والصبر لذويهم ولعامة الشعب التركي.
يُذكر أنّ مساء يوم الجمعة، ضرب زلزال بقوّة 6.8 درجات على مقياس "ريختر" ولاية ألازيغ، وشعر به سكان دول عدّة مجاورة.
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