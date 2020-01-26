إقفال مغارة جعيتا لغاية 12 شباط للقيام بالصيانة الدورية

أعلنت ادارة مرفق ​جعيتا​ السياحي في بيان أن "المغارة تقفل يوم غد الاثنين الواقع في 27 الحالي، بسبب العطلة السنوية، وللقيام بالصيانة الدورية، وستعاود استقبال زوارها إعتبارا من 12/2/2020".

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