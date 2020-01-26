تمنّى رئيس "جمعية قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، خلال زيارة تهنئة لوزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في دارته في تمنين التحتا، أن "تكون هذه الحكومة على مستوى رؤى وتطلّعات الشعب اللبناني، وأن يكون البيان الوزاري كما يحب الشعب اللبناني يحفظ معادلة "الشعب والجيش والمقاومة"، هذه المعادلة الذهبيّة الماسيّة الّتي تحفظ لبنان قويًّا في مواجهة كلّ الأعداء وكلّ المخاطر".
بدوره، ركّز مرتضى على "أنّنا تحمّلنا مسؤوليّة كبيرة وسنعمل من القلب إلى القلب في وزارة الزراعة، ولن يكون هناك أي مجال لأي كان أن يحدث خللًا ويضرّ بالمزارعين، ويجب أن تسير كل الأمور في إطارها الصحيح"، مؤكّدًا "أنّه إلى جانب أصغر فلّاح وأكبر فلّاح، وأنّه يستمع للجميع وسيعمل ليكون عند حسن ظنهم وأنّه لن يوفر جهدًا، لاسيما وأنّه على دراية بواقع مزارعي المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر القطاع زار مرتضى مهنئا: نتمنى أن يحفظ البيان الوزاري معادلة "الشعب والجيش والمقاومة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.