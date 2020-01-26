أكد رئيس "المركز الإسلامي للدراسات والإعلام" القاضي الشيخ خلدون عريمط في بيان أن "كل ما يصدر عنه من تصاريح ومواقف يعبر عن رأيه الشخصي وتصوراته للمواقف وتحليلاته، والمكتب الإعلامي في دار الفتوى الوحيد المخول التعبير عن رأي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى ومؤسساتها حصرا".
وشدد على أنه "بعد مراجعة المكتب الإعلامي في دار الفتوى، أن دار الفتوى ومفتي الجمهورية يستمعان الى الآراء والمواقف الموالية والمعارضة كافة، ولا يصدر عنهما إلا الموقف الذي يجمع جميع اللبنانيين ويوحدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر عريمط يؤكد ان مواقفه وتصاريحه تعبر عن رأيه الشخصي فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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