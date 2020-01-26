البطريرك الراعي يلتقي نقيب المحامين ملحم خلف في بكركي

استقبل غبطة ​البطريرك بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​ نقيب المحامين ​ملحم خلف​. وكان عرض لآخر الاوضاع في ​لبنان​ لا سيما ما يتعلق بالشأن القضائي وعمل ​نقابة المحامين​. وكان تأكيد على ضرورة قيام دولة القانون والحريات العامة وعلى صون استقلالية ​القضاء​ ومكافة ​الفساد​ المتفشي في الادارات والمؤسسات. إضغط للمزيد

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