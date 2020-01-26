يعلون: طرح "صفقة القرن" في هذا التوقيت لا تعدو كونها مناورة إعلامية

انتقد عضو حزب "أزرق أبيض" موشي يعلون طرح خطة السلام الأميركية المسماة "صفقة القرن" في هذا التوقيت، واصفًا إياها بالمناورة الإعلامية التي تهدف إلى تخليص رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من النقاش بشأن حصانته البرلمانية".
وأضاف يعلون في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية، أنه لا يمكن النظر بصورة جدية في الخطة قبل الانتخابات بأربعين يوماً. ورجح أن لا يرفض رئيس حزبه بيني غانتس الخطة لأنها تحظى بإجماع في الشارع الإسرائيلي وتنسجم مع الخطوط العريضة لـ"كحول لفان".
يذكر أن رئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني غانتس، غادر البلاد صباح اليوم ، متوجها إلى واشنطن بموجب دعوة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب لإجراء مشاورات بشأن "صفقة القرن"، التي قال غانتس عنها إنها "يجب أن تكون حجر الأساس لأي تسوية مع الفلسطينيين".
غانتس الذي سيلتقي ترامب يوم الإثنين في جلسة مغلقة في البيت الأبيض، يسبق رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، الذي سيصل في وقت لاحق إلى واشنطن، حيث اعتبر "صفقة القرن"، بالفرصة التاريخية، داعيا إلى عدم تفويتها.
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