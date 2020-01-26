يعلون: طرح "صفقة القرن" في هذا التوقيت لا تعدو كونها مناورة إعلامية

انتقد عضو حزب "أزرق أبيض" ​موشي يعلون​ طرح خطة ​السلام​ الأميركية المسماة "​صفقة القرن​" في هذا التوقيت، واصفًا إياها بالمناورة الإعلامية التي تهدف إلى تخليص رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ بنيامين نتانياهو من ​النقاش​ بشأن حصانته البرلمانية".

وأضاف يعلون في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية، أنه لا يمكن النظر بصورة جدية في الخطة قبل ​الانتخابات​ بأربعين يوماً. ورجح أن لا يرفض رئيس حزبه ​بيني غانتس​ الخطة لأنها تحظى بإجماع في الشارع الإسرائيلي وتنسجم مع الخطوط ​العريضة​ لـ"كحول لفان".

يذكر أن رئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني غانتس، غادر البلاد صباح اليوم ، متوجها إلى ​واشنطن​ بموجب دعوة للرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ لإجراء مشاورات بشأن "صفقة القرن"، التي قال غانتس عنها إنها "يجب أن تكون حجر الأساس لأي تسوية مع ​الفلسطينيين​".

غانتس الذي سيلتقي ترامب يوم الإثنين في جلسة مغلقة في ​البيت الأبيض​، يسبق رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، الذي سيصل في وقت لاحق إلى واشنطن، حيث اعتبر "صفقة القرن"، بالفرصة التاريخية، داعيا إلى عدم تفويتها.