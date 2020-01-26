نتانياهو: سألتقي في واشنطن غدا ترامب الذي سيطرح صفقة القرن

اشار رئيس ​مجلس الوزراء​ الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الى اننا في أوج أحداث دبلوماسية دراماتيكية جدا ولكن ذروتها لا تزال أمامنا، سأغادر البلاد بعد قليل إلى ​واشنطن​ وسألتقي غدا صديقي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الذي سيطرح ​صفقة القرن​. أعتقد أن فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة فقط على مر التاريخ ولا يجوز لنا أن نفوتها.

اضاف نتانياهو في تصريح له، " أتحدث مع الرئيس ترامب ومع فريقه منذ 3 سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية، كانت هذه عشرات المحادثات التي استمرت مئات ​الساعات​، ووجدت في جميع هذه المحادثات آذانا صاغية في ​البيت الأبيض​ لاحتياجات ​إسرائيل​ الحيوية".

وتابع قائلا "أغادر إلى واشنطن وإنني أحس بأنني أحمل رسالة كبيرة ومسؤولية كبيرة وفرصة كبيرة وأنا مليء بالأمل أننا نستطيع أن نصنع التاريخ".