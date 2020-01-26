نتانياهو: سألتقي في واشنطن غدا ترامب الذي سيطرح صفقة القرن

اشار رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى اننا في أوج أحداث دبلوماسية دراماتيكية جدا ولكن ذروتها لا تزال أمامنا، سأغادر البلاد بعد قليل إلى واشنطن وسألتقي غدا صديقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيطرح صفقة القرن. أعتقد أن فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة فقط على مر التاريخ ولا يجوز لنا أن نفوتها.
اضاف نتانياهو في تصريح له، " أتحدث مع الرئيس ترامب ومع فريقه منذ 3 سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية، كانت هذه عشرات المحادثات التي استمرت مئات الساعات، ووجدت في جميع هذه المحادثات آذانا صاغية في البيت الأبيض لاحتياجات إسرائيل الحيوية".
وتابع قائلا "أغادر إلى واشنطن وإنني أحس بأنني أحمل رسالة كبيرة ومسؤولية كبيرة وفرصة كبيرة وأنا مليء بالأمل أننا نستطيع أن نصنع التاريخ".
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