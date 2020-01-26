هآرتس: للمرة الأولى منذ قيام إسرائيل السماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية

اشارت صحيفة "​هآرتس​" العبرية، الى انه "للمرة الأولى منذ قيام ​إسرائيل​، تم السماح للإسرائيليين بالسفر إلى ​السعودية​.

ولفتت الى ان وزير الداخلية الاسرائيلي آرييه درعي وقع على قرار السماح بذلك.