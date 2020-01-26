هآرتس: للمرة الأولى منذ قيام إسرائيل السماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية

اشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، الى انه "للمرة الأولى منذ قيام إسرائيل، تم السماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية.
ولفتت الى ان وزير الداخلية الاسرائيلي آرييه درعي وقع على قرار السماح بذلك.
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