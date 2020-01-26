شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن من البرلمان ترشحه نقيبا للمحامين الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين يوم الخميس المقبل، وذلك خلال تواجده اليوم بمقر مجلس النواب، مضيفًا: "أشكر كل المحامين المحترمين والمحترمات الذين طلبوا منى أن أترشح للمنصب، وأكون ممثلًا عنهم".

وتابع رئيس نادى الزمالك: "احترم النقيب سامح عاشور، لكن اعتقد أنه سيعطى فرصة لوجوه جديدة تُمارس حقها فى خوض الانتخابات"، مؤكدًا أن برنامجه سيعتمد بشكل أساسى على كرامة المحامين، وأن تكون العلاقات بين المحامين والقضاة والنيابة العامة والشرطة والصحفيين، محترمة ومتوازنة.

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وقال النائب مرتضى منصور: "الإخوة المحامين لما شافوا نادى الزمالك، بعدما كان مركز شباب مهجور، يبقى النادى رقم واحد إنشائيًا على مستوى العالم، فى نفس الوقت كم البطولات خلال الفترة الأخيرة، 25 بطولة فى مختلف الألعاب، بعد انقطاع البطولات على مدار تسع سنوات سابقة، تحمسوا لمطالبتى بالترشح".

واختتم حديثه: "المطالبات بالترشح شرف لى، وأتمنى أن تكون معركة نظيفة، والفيصل بينا أصوات المحامين والمحاميات، وأنا خادم لكل المحامين، الزملكاوى والأهلاوى".