شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصي "التعليم" بتضمين قضايا البيئة في مادة دراسية إجبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب طلعت السويدي بتضمين قضايا البيئة في ضوء حملة "اتحضر للأخضر"، التي أطلقتها وزيرة البيئة كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مادة دراسية إجبارية على الطلاب أو إدراجها كجزء من مادة قائمة، والرد على اللجنة فيما توصلت إليه.

وقال أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تواكب العمل مع حملة "اتحضر للأخضر "، عبر وثيقة نشاط على مستوى جميع مدارس الجمهورية مع مراعاة البعد البيئي في جميع المناهج على مستوى المراحل التعليمية .

وأضاف حسن أن الوزارة تتعاون مع المبادرة على مستوى وثيقة النشاط بمختلف المدارس مع مراعاة البعد البيئي في جميع المناهج متابعا : مبادرة أتحضر للأخضر تنموية أكثر من كونها توعوية.. والجميع من الوزارات يتكامل من أجل أنجاحها مواكبة للتطور الذي يشهد بمختلف أنحاء الدولة المصرية".

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ونوه حسن بسعي الوزارة من خلال المناهج إظهار المفاهيم البيئة بالتدريج لتكون فعاله لدى الطلاب، مع تبني منظومة أنشطة تتجاوز ال٥٥٠ نشاط على مستوى الجمهورية، وفق حوافز وجوائز للطلاب للمشاركة الفعالة.

فيما أكد النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، على إمكانية أن تكون هذه الأنشطة ذات رسوب ونجاح لتعميق الفكرة أكبر لمايرتبط في ذهن الطلاب بأن المواد ذات الرسوب والنجاح أكثر إهتمام منهم، علي أن تكون الآلية متاحه للحكومة لتطبيقها،فيما أكد ممثل الحكومة على أنه سيتم العرض الأمر على الوزير للنقاش والحوار حول المقترح.

من جانبه قال خالد عابدين، ممثل وزارة التجارة والصناعة، بأن الوزارة تعمل على دعم المبادرة في إطار التكامل مع الحكومة لتنفيذ المبادرات الرئاسية.