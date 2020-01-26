شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية الوطنية بكينيا يلتقى رئيس مجلس النواب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى القاهرة رئيس الجمعية الوطنية بكينيا (مجلس الشعب) جاستن موتورى والوفد المرافق له، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، ومن المقرر أن يلتقى موتورى غدا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لبحث العلاقات البرلمانية الأفريقية المشتركة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد التقى موتورى شهر يوليو من العام الماضى فى كينيا، حيث أكد أن العلاقات السياسية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى كينيا في فبراير 2017، وأكد الدكتور على عبدالعال، خلال اللقاء، على العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والتى تعود إلى المؤسسين الأوائل لكلا الجمهوريتين (الرئيس عبدالناصر والرئيس جومو كينياتا) وكفاحهما المشترك من أجل الاستقلال

كما أكد على أن الظروف الراهنة تمثل وقتاً ملائماً لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما وأن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة فى الكثير من المجالات، وأضاف أن العلاقات السياسية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، خاصةً بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى كينيا فى فبراير 2017.

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وعلى المستوى الاقتصادى، أعرب الدكتور عبدالعال عن أن التبادل التجارى الحالى بين البلدين لايتناسب وحجم العلاقات السياسية القائمة بينهما، مؤكدا على ضرورة العمل على تذليل أية عقبات تعترض تعزيز التجارة البينية لكلا البلدين.

وأشار أن مصر لن تدخر جهداً فى تقديم الدعم للشقيقة كينيا من أجل تحقيق أهداف التنمية الرباعية الكينية المتعلقة بالرعاية الصحية، والتصنيع، والأمن الغذائى والإسكان ميسور التكلفة، خاصة فى ضوء ما تمتلكه مصر من خبرة متميزة ومتقدمة فى هذه المجالات.

وقال عبد العال إن القارة الأفريقية غنية بشبابها وبمواردها الطبيعية، وأنه لن يمكن لدول القارة الاستفادة على النحو الأمثل من تلك الموارد سوى بالتعاون والتكامل فيما بينها لتحقيق حلم الآباء المؤسسين نحو أفريقيا موحدة وقوية.