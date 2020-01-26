شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية البرلمان" ترفض رفع الحصانة عن النائبين علاء عابد ونبيل بولس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة نبيل الجمل وكيل اللجنة، الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوى النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، قبل النائب علاء عابد فى القضية رقم 5198 لسنة 2018 إدارى التجمع الخامس، وذلك لقيام النائب بقذف وسب المجنى عليه نجيب أنسى ساويرس.

وجاء رفض اللجنة بسبب وجود شبهة كيدية ونزاعات سابقة سياسية، وجاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن نجيب ساويرس يتهم النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالقذف والسب من خلال فيديو مسجل مع قناة جريدة الفجر تم بثه على مواقع اليوتيوب.

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كما رفضت اللجنة أيضا خلال الاجتماع طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة فى القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى، وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة، وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية.

وتضمنت مذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية أنه بسؤال المهندس كريم السيد أيوب الخبير المنتدب فى الدعوى شهد بأنه قام بالانتقال لمعاينة العقار محل المخالفة إلا أن المشكو فى حقه تمسك بعدم جواز ذلك نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية.