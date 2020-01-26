شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..وزيرة البيئة تطلق حملة "اتحضر للأخضر" من البرلمان لنشر الوعى البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حملة "اتحضر للأخضر" كأول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجلس النواب، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدى، والتي تستهدف نشر الوعى البيئى خلال 3 سنوات بداية من يناير 2020.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الحملة تأتى في ضوء الاهتمام الواسع من القيادة السياسية بقضايا البيئة، مشيرة إلى أن "اتحضر للأخضر" أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر تحت رعايته، بقولها : " لا يوجد فى تاريخ مصر أن كان هناك اهتمام رئاسى بقضايا البيئة مثلما يحدث حاليا".

وقالت فؤاد، إن إطلاق الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هى رسالة للخارج قبل الداخل، مؤكدة دور لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان فى التفكير لهذه الحملة الهامة بعد استراتيجية الاتصال البيئى التى أطلقت سابقا لدراسة المجتمع المصرى والفجوات الموجودة والتواصل بأسرع ما يمكن لسدها.

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وأشارت وزيرة البيئة إلى مكونات الحملة التى تتنوع ما بين إعلانات الشوارع ورسائل التوعية علي التلفزيون والراديو لاسيما ذات الأعلى مشاهدة واستماع، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعى حيث وصل عدد المشتركين على صفحة الحملة علي "الفيس بوك" لـ 45 ألف مشترك، جنبا إلي جنب الأنشطة التوعوية بالمدارس والجامعات وأخيرا التحرك علي الأرض.

ونوهت ياسمين فؤاد، بالجهود التى بذلت علي مدار الأيام القليلة الماضية في ضوء العمل علي القضايا التي تتبناها الحملة والتى بدأت بـ" التشجير" حيث تم زرع 10 آلاف شجرة خلال أسبوعين فقط فى منطقة الزلزال بالتجمع الخامس والشرقية وسوهاج والجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة الزيتون ومدينه نصر، والسويس والمعادي ودمياط.

وأوضحت وزيرة البيئة بأن قضايا الحملة تشمل أيضا المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء، وترشيد استهلاك الطاقة، والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ علي الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، حماية المحميات الطبيعية، لافته إلي ربط هذه القضايا بحياة المواطن مثل العمل علي ترشيد استهلاك الغذاء في رمضان بحيث تم التواصل مع "برامج الطعام" لتمد المشاهد بكيفيه استخدام بقايا الطعام مثل "البطاطس" و "الخس" بدل رميها.