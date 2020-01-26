شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش اليوم 17 اقتراحا برغبة عن تطوير البريد وإصلاح شبكات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة مشكلات تتعلق بنقص الخدمات فى عدد من المحافظات، خاصة بإنشاء وتطوير مكاتب بريد فى بعض المدن والقرى التى تحتاج إلى الخدمة، وبمشكلة شبكات المحمول وضعفها فى بعض المناطق، بالإضافة إلى مناقشة خطة تطوير التحول الرقمى، واقتراح بشأن إصدار شهادة إدخارية لأصحاب المعاشات.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول، اقتراحين برغبة مقدمين من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن توقيع البروتوكول الخاص بالتحول الرقمى لمحافظة أسيوط، وبشأن استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لمنطقة الوليدية لإنشاء مكتب بريد بأسيوط، واقتراح برغبة مقدم من النائب همام العادلى، بشأن إنشاء وتركيب ماكينة صرف آلى ATM بمكتب بريد مركز المراغة بمحافظة سوهاج، واقتراح برغبة مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية أفنيش – ميت عياد كفر الدكرورى – بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، واقتراح برغبة مقدم من النائب زكريا حسان، بشأن تطوير مكتب بريد سفلاق بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

كما يتناول الاجتماع الأول مناقشة اقتراح برغبة من النائب حمدى عبدالوهاب، بشأن لمدينة الضباط والنقابات – طريق الأوتوستراد شرق وادى حوف ـ محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة من النائب هانى أباظة بشأن طهرة عيد بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن إنشاء مكتب بريد فراجة بمركز كفر صقر – محافظة الشرقية.

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وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثانى، 9 اقتراحات برغبة، منها الاقتراح برغبة المقدم من النائب عفيفى كامل، بشأن التوسع بمكتب بريد أبيس الأولى بمحافظة الإسكندرية وتحويله إلى مكتب إلكترونى، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام أبو المجد بشأن مكتب بريد قرية الشيخ مسلمى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هانى محمد حسن النواصرة، بشأن إنشاء مكتب بريد متطور بمركز سخا بمحافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد تمراز بشأن تركيب ماكينة صرف آلى أمام كل مؤسسة حكومية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقتراح برغبة من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تركيب ماكينة صرف آلى ATM أمام مكتب البريد بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

ويتناول الاجتماع أيضا، مناقشة اقتراح برغبة من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشـأن إصلاح أبراج الاتصالات بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة من النائبة نانسى نصير، بشأن مد وتوصيل شبكات التليفون الأرضى وإنشاء سنترالات بالمنطقة الريفية غرب القنال وعيون موسى شرق الناة ـحى الجناين ـ محافظة السويس، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن عمل شهادة إدخارية لأصحاب المعاشات بفائدة لا تقل عن 13 % لمدة 10 سنوات، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن تطبيق قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم (647) لسنة 2013، وذلك بفصل الثروة السمكية بمحافظة السويس عن محافظة البحر الأحمر.