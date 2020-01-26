شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة أمام "طاقة النواب": مشروع قومى لزراعة 10 مليون شجرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، موافقة مجلس الوزراء على مقترح المشروع القومى للتشجير على مستوى الجمهورية من أجل زراعة 10 مليون شجرة، مؤكده أنه يتم مراجعته من قبل الوزارات المعنية، جاء ذلك فى اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب طلعت السويدى خلال إطلاق حمله "أتحضر للأخضر"، كأول حملة وطنيه لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقالت وزيرة البيئة إنه يتم دراسه أبعاد هذا المشروع وإمكانية ضمه للشحر المثمر، وكميات المياه المطلوب والشكل العام للزرع بمختلف المناطق، مؤكدة على أن جميع هذه التساؤلات يتم مناقشتها من أجل التوافق على روي موحده لإطلاق هذا المشروع القومي.
وأوضحت الوزيرة أن مبادرة " إتحضر للأخضر" لا تستهدف تشجير فقط ولكن تنص كل ما هو متعلق بالبيئة، مشيرة إلى أن الجهود الحكومية للإهتمام البيئي أيضا تضم مواجهة نموذج دراسة الأثر البيئي دعما للاستثمار.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى التوافق على يوم للبيئة المصرى ليكون 27 يناير من كل عام.
وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أطلقت حملة "اتحضر للأخضر" كأول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجلس النواب، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدى، والتي تستهدف نشر الوعى البيئى خلال 3 سنوات بداية من يناير 2020.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الحملة تأتى فى ضوء الاهتمام الواسع من القيادة السياسية بقضايا البيئة، مشيرة إلى أن "اتحضر للأخضر" أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر تحت رعايته، بقولها: "لا يوجد فى تاريخ مصر أن كان هناك اهتمام رئاسى بقضايا البيئة مثلما يحدث حاليا".
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