شكرا لقرائتكم خبر عن عربية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد رسلان، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا يحتذى به فى العلاقات العربية العربية لمدى عمقها وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام والمصالح المشتركة، وأوضحت اللجنة أن التنسيق المستمر على المستوى السياسي والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، لاسيما في ظل الأوضاع المتردية والنزاعات المسلحة في العديد من الدول العربية إنما ينم عن الإدراك العميق لدولة الأمارات لأهمية الدور المصرى على الصعيدين العربي والأقليمي بل والدولى أيضا، وبالتالى فأنها تؤيد وتدعم مواقف مصر من مختلف القضايا.

وأشارت اللجنة إلى أن التنسيق المستمر أمنيًا وعسكريًا فى مواجهة الإرهاب والتطرف، أثمرعن إجراء العديد من التدريبات العسكرية المشتركة برًا وبحرًا وجوًا، ولفتت إلى أن الرئيس السيسى أكد اعتزاز مصر قيادةً وشعباً بروابط الأخوة وعلاقات التعاون التي تربطها بدولة الإمارات، مشددا على أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وتنميتها إلى آفاق أوسع وأرحب بما يتناسب مع خصوصية هذه العلاقات وبما يخدم المصالح الأخوية المشتركة ومصالح المنطقة من أمن واستقرار وتنمية، والعمل على توسيع هذه العلاقات لتشمل مجالات جديدة لترسيخ التعاون بينهما.

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جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم وبحضور مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، العلاقات المصرية الاماراتية وقد دارت المناقشات وتناولت العديد من جوانب تلك العلاقات بين البلدين.