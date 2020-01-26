السعودية خالية من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الأحد، أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة، للتصدي لفيروس كورونا الجديد، كما أشار إلى أن المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس.

وقال توفيق الربيعة، إن السعودية قامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة، حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من الصين، والمسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

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وأوضح الربيعة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة، مشير إلى أن انتقال الفيروس بين البشر يتم عن طريق الرذاذ التنفسي، حيث لم يتم رصد أي حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع سواء لهذا الفيروس أو أي فيروس آخر.

وأكد وزير الصحة السعودي أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها قام بإعداد دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبهة وتجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الوطني بالمركز، إضافة إلى إصدار نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض.

وقال الربيعة إن مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له.