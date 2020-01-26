وزيرة البيئة تطلق مبادرة "اتخضر للأخضر" من مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أطلقت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حملة "اتخضر للأخضر" كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من مقر مجلس النواب اليوم الأحد.

وقالت الوزيرة إن إطلاق الحملة تحت رعاية الرئيس، رسالة للخارج قبل الداخل، وتعد تأكيدا على دور لجنة البيئة فى البرلمان في التفكير لهذه الحملة الهامة بعد استراتيجية الاتصال البيئي التي أطلقت سابقا لدراسة المجتمع المصري والفجوات الموجودة والتواصل بأسرع ما يمكن لسدها.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة البيئة لاجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، بهدف إطلاق مبادرة "اتخضر للأخضر"، التي تستهدف نشر الوعي البيئي خلال 3 سنوات بداية من يناير 2020.

وأكدت ياسمين فؤاد أن الحملة تأتي في ضوء الاهتمام الواسع من القيادة السياسية بقضايا البيئة، وقالت إن مبادرة "اتخضر للأخضر" أول حملة بيئية يضعها رئيس في تاريخ مصر تحت رعايته.