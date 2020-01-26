بعد إعلان أنه "الأسبوع الأبرد".. درجة الحرارة تتصدر جوجل بالسعودية

شهدت عدة مدن بالمملكة العربية السعودية منذ امس انخفاض شديد في درجات الحرارة وصل في بعض المدن لدرجة تحت الصفر، مما جعل حالة الطقس ودرجة الحرارة بعدد من المناطق مثل الرياض وطريف والجوف تتصدر محرك البحث جوجل، حيث يقوم المواطنوان السعوديون بالبحث عن درجات الحرارة باستمرار لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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ووصلت درجات الحرارة في مدينة طريف السعودية صباح أمس لدرجة واحدة تحت الصفر مما جعلها اكثر برودة من دول اوروبا وهذا ما كشفه الدكتورعبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، وذلك في ظل

الموجة القطبية الباردة التي تشهدها المملكة.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم انخفاضًا ملحوظ في درجات الحرارة، وأوضح خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يكون الأسبوع الحالي هو الأبرد الذي تشهده المملكة في السنة الحالية على الإطلاق.

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وكانت حالة الطقس السبب وراء تأجيل الدراسة في بعض المناطق بالمملكة مثل منطقة الجوف

حيث وجّه سعيد الغامدي المدير العام لإدارة تعليم الجوف، بتأخير بداية الدراسة اليوم الأحد وغدًا الاثنين ليكون من الساعة الثامنة والنصف صباحًا في جميع المدارس، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات والمنسوبين بالمدارس من الموجة القطبية التي تتعرض لها البلاد.



واتخذت منطقة حائل والقصيم نفس الاجراءات ولكنها أخرت بداية اليوم الدراسة للتاسعة صباحًا، بينما قام المدير العام لإدارة تعليم تبوك إبراهيم العُمري بتأخير بداية اليوم الدراسي لهذا الاسبوع بالكامل بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل.

وأكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق، كما ستكوّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق السعودية.