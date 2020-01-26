فيديو.. ممرضة صينية تكشف مفاجأة صادمة عن وصول ضحايا فيروس كورونا لـ90 ألف حالة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا عن فيروس كورونا الجديد، الذي أثار حالة من الذعر العالمي، بعد ظهوره في الصين، وانتقاله إلى أكثر من دولة حول العالم، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والولايات المتحدة.

56 قتيلًا و1975 مصابًا بكورونا في الصين.. والفيروس يصل كندا

نقلت الصحيفة عن ممرضة صينية في منطقة ووهان الصينية، تصريحًا في غاية الخطورة عن انتشار المرض، حيث قالت إن عدد المصابين الحقيقي في الصين بلغ 90 ألف مصاب، وهو رقم أكبر بكثير من الذي أعلنته الحكومة الصينية البالغ 1975 شخصًا.

الصين: قدرة فيروس كورونا على الانتشار تزداد قوة

ظهرت الممرضة في مقطع فيديو ترتدي زيًا واقيًا، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقطع جاء في الوقت الذي تواجه فيه الصين انتقادات حادة بتطبيقها مراقبة صارمة على متابعة انتشار الفيروس

بهدف التخفيف من حدة الأزمة.

أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصًا والإصابات إلى 1975 شخصًا جراء الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: "بحلول منتصف ليل 25 يناير تم تسجيل 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 منطقة بجميع أنحاء البلاد، من بينها 324 حالة خطيرة، ووفاة 56 شخصًا"​​​.

ويواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره في بقاع مختلفة من العالم، بعدما خرج من مدينة ووهان الصينية، ووصل إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وإستراليا.

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أعلنت دول عدة تسجيل حالة إصابة فيها آخرها كندا التي أعلنت أن سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت إخطارًا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية. وبحسب رويترز، قالت سلطات الصحة العامة في بيان إن "هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى."​​​

من جهتها حذرت بريطانيا رعاياها من السفر إلى إقليم هوبي الصيني بسبب تفشي الفيروس هناك.

كما أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد أنها ستقوم بعملية إجلاء لأفراد من القنصلية الأميركية في "ووهان" الصينية.

وكثفت الصين، يوم الجمعة الماضي، جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، إضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالًا كبيرًا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضًا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى الحمى والسعال وضيق التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكُلوي، وحتى الموت.

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