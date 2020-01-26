تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا في أمريكا

قال مسئولون بقطاع الصحة إن مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا شهدت تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
ذكرت وكالة الصحة بالمقاطعة في بيان أن الحالة لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية وهو في حالة جيدة في العزل الصحي بالمستشفى.
وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض غالبيتهم العظمى في الصين التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس، بحسب ما نقلت "رويترز".
هذا ويواصل فيروس "كورونا" الجديد، انتشاره في بقاع مختلفة من العالم، بعدما خرج من مدينة ووهان الصينية، ووصل إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.
كما أعلنت الصين يوم أمس السبت حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات.
أوضحت السلطات الصينية أن إعلان حالة الطوارئ القصوى يهدف إلى الحفاظ على صحة السكان.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أنه "من المبكر جدًا" اعتبار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين وبدأ ينتشر في العالم "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي".
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