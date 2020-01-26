نشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، صورة جديدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، وطالبهم بعدم الانسياق وراء الشائعات. الشائعات. شاهد.. ماذا قال تركي آل الشيخ قبل دخوله غرفة العمليات لجراحة خطيرة Advertisements أضاف آل الشيخ قائلًا: "أشكر كل من سأل عنى، أنا بخير ولا تسمعون الإشاعات".

حسب وسائل إعلام محلية، قالت مصادر مقربة من آل الشيخ، أمس السبت، إن حالته الصحية مستقرة، وأن الأطباء يشرفون على حالته الصحية وعلاجه، وأكدت المصادر أن موعد عودته إلى السعودية لم يتحدد حتى الآن. أنا بخير ولا تسمعون الإشاعات".حسب وسائل إعلام محلية، قالت مصادر مقربة من آل الشيخ، أمس السبت، إن حالته الصحية مستقرة، وأن الأطباء يشرفون على حالته الصحية وعلاجه، وأكدت المصادر أن موعد عودته إلى السعودية لم يتحدد حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تركي آل الشيخ يطمئن جمهوره على حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.