عودة الاحتجاجات في بغداد بقوة أكبر

عادت الاحتجاجات في العراق بقوة أكبر خلال الساعات الأخيرة، بعدما باشرت السلطات في فتح الساحات وشوارع في العاصمة والجنوب، فيما اعتبره المتظاهرون محاولة لفض اعتصاماتهم المستمرة منذ أشهر، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
أفادت مصادر بأن محتجين قطعوا عددًا من الطرق الرئيسية في وسط محافظة كربلاء، صباح الأحد.
وفي محافظة ذي قار الجنوبية، تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي محافظة البصرة، أقصى الجنوب، باشر المعتصمون في وسط المدينة في إعادة نصب الخيم، التيأحرقتها القوات الأمنية خلال اقتحام احتجاجهم.
تداولت شبكات التواصل صورًا ومقاطع فيديو تظهر عودة المتظاهرين إلى مركز الاحتجاج، القريب من ديوان محافظة البصرة، وردد هؤلاء الهتافات التي تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد.
وكانت قوات الأمن العراقية فضت بالقوة اعتصام المتظاهرين في وسط البصرة، السبت، وحرقت خيام المعتصمين هناك.
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