فيديو.. انتقادات واسعة على السوشيال ميديا لمتظاهر لبناني بسبب نجله

أظهر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باصطحاب أحد اللبنانيين لطفل إلى ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت واصراره علي مواجهة الشرطة اللبنانية التي استخدمت خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين هناك وإخلاء الساحة.
وانتقد رواد السوشيال ميديا هذا الشخص الذي أصر أن يعرض حياة أبنه للخطر في مواجهة القويالأمنية.
ولم تتوقف "مغامرة" الأب إلا بعد تدخل أحد المعتصمين الذي قام بسحب الطفل من بين يديه.
وأثار الفيديو انتقادات واسعة، حيث طالب مغردون بمحاكمة الأب لأنه استخدم طفله كدرع بشري.
وانطلقت المسيرات الاحتجاجية أمس السبت من عدد من المناطق اللبنانية تحت شعار "لا ثقة"، نحو وسط بيروت. وقصد متظاهرون المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، وبدأوا بالطرق على الحواجز الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية عند هذا المدخل.
كما أطلقوا هتافات باتجاه السرايا تدعو رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة المحاصصة السياسية.
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